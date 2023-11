Formula 1 | Haas, domenica da dimenticare per Hulkenberg e Magnussen in Brasile

Formula 1 GP Brasile Haas – Domenica da dimenticare per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg sul tracciato di Interlagos, teatro dell’ultimo Gran Premio del Brasile di Formula 1. A causa di un maxi contatto al via, il danese non è riuscito a vedere la bandiera a scacchi a San Paolo, concludendo nel peggiore dei modi un week-end comunque difficile, dove la performance non è mai stata in linea con i principali concorrenti. 12° piazza invece per il tedesco, il quale – però – ha pagato a caro prezzo le scarse prestazioni della VF-23 in territorio verde-oro.

“Ho avuto una buona partenza, ma poi penso che Albon abbia stretto Nico e sono finiti per avere un contatto”, ha affermato il danese. “Tutto ciò ha mandato Alex contro di me e da lì c’è stata una reazione a catena. E’ andata così, pazienza, penseremo alla prossima gara di Las Vegas. Non vedo l’ora di affrontare quel week-end”.

Qui invece le parole di Hulkenberg: “In partenza è avvenuto ciò che solitamente si verifica nelle prime fasi di gara. Qualcosa di simile è avvenuto anche nello start della Sprint in Qatar. Di fatto sono rimasto intrappolato e in una condizione come quella puoi fare ben poco. Ho avuto un contatto con Albon, il quale successivamente è finito contro Kevin. E’ stato un peccato, ma non potevo fare altro. Abbiamo avuto dei danni alla monoposto, ma la bandiera rossa ci ha permesso di sistemarli in qualche maniera. La vettura andava bene, ma purtroppo non avevamo una performance sufficiente per ambire ai piazzamenti importanti della classifica”.