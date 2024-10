Formula 1 | Le classifiche mondiali dopo il Gran Premio degli Stati Uniti 2024

La doppietta entusiasmante della Ferrari a Austin ha riaperto ogni scenario possibile per il campionato costruttori. La SF-24 è stata nettamente la vettura più forte in pista ieri, un qualcosa di inaspettato, da esterni e addetti ai lavori, prima del weekend del Texas. La Scuderia di Maranello non aveva portato alcun aggiornamento, ha solo perfezionato tutto quello che ha installato sulla monoposto da Monza e Singapore, e il risultato è stato straordinario. Adesso lo slancio è chiaro, e i 48 punti di differenza con la McLaren sono a questo punto recuperabili, quando mancano cinque gare e due Sprint Race al termine del mondiale. Per quanto riguarda la classifica piloti, Max Verstappen aumenta il vantaggio su Norris di 5 lunghezze, con polemiche annesse per il duello avvincente degli ultimi giri, ma qui la sensazione è che l’olandese possa confermarsi campione per la quarta volta consecutiva, a meno di clamorosi colpi di scena finali.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie