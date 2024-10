F1 | Rimonta di Russell a Austin: “La macchina è ancora insidiosa e imprevedibile”

La Mercedes ha ottenuto probabilmente il massimo con il sesto posto di Russell a Austin. Il pilota inglese è partito dai box, e nonostante una penalità indecente comminatagli a inizio gara, ha portato a casa il miglior risultato possibile alle spalle dei top e finendo addirittura davanti alla Red Bull di uno spento Perez. La W15 si è dimostrata molto sensibile e imprevedibile nel weekend del Texas, e questo chiaramente non aiuta il team nel tentativo di migliorare la sua condizione. Di fatto, dopo il tris di vittorie che ha preceduto la pausa estiva, le Frecce d’Argento hanno perso la strada giusta.

“Sono soddisfatto della mia prestazione – ha detto Russell. Non sapevamo esattamente quali opportunità avrebbe offerto la gara, ma partire dalla pit lane e arrivare in sesta posizione, finendo davanti a una Red Bull, significa che abbiamo sfruttato al meglio una situazione complicata. Ho avuto un buon ritmo per tutto il tempo, soprattutto con la mescola dura. Siamo riusciti a prolungare il primo stint e ad avere gomme più fresche per attaccare negli ultimi giri”.

“Nei prossimi giorni lavoreremo duramente per analizzare l’intero weekend. La macchina può essere ancora insidiosa in alcune situazioni; Lewis non finisce di solito fuori pista come è accaduto oggi. Quando troviamo il suo punto debole, la vettura può offrire grandi prestazioni, ma non è facile farlo in modo costante. Penso che avessimo il potenziale per lottare per il podio questo weekend, ma dobbiamo ampliare la finestra operativa della vettura. L’obiettivo è riprenderci già dal prossimo weekend in Messico”.