Toto Wolff non ha nascosto la sua perplessità per la penalità inflitta a Lando Norris durante il Gran Premio degli Stati Uniti, definendola “incoerente” rispetto ad altre situazioni simili in gara. Il team principal della Mercedes ha sottolineato come Max Verstappen non abbia ricevuto sanzioni per delle manovre sospette, mentre l’inglese è stato penalizzato per essere stato costretto a uscire di pista durante un sorpasso. “Mi sembra un processo decisionale distorto”, ha commentato Wolff, citando altri episodi simili, anche nella Sprint Race, che non sono stati puniti. Pur riconoscendo la difficoltà del lavoro dei commissari, Toto ha sollevato dubbi sull’equità delle decisioni prese in pista.

Sul fronte delle prestazioni, Wolff ha descritto il weekend come “difficile” per Mercedes. Nonostante il buon ritmo dimostrato da George Russell, capace di risalire dalla pit lane fino alla sesta posizione grazie a una gestione importante delle gomme, l’incoerenza della vettura continua a essere un problema. Mentre l’ex Williams ha condotto una gara solida, la giornata di Lewis Hamilton è stata disastrosa per via di un errore causato, a quanto pare, da una raffica di vento e dall’aria sporca della vettura davanti. “Non è da lui fare questi errori”, ha ammesso Wolff, promettendo un’analisi approfondita in vista delle prossime gare.

“Max non ha ricevuto alcuna penalità, mentre Lando è stato penalizzato per essere stato costretto ad uscire di pista e superare all’esterno – ha detto Toto. Mi sembra un processo decisionale un po’ distorto e incoerente. Con Valtteri, George non era nemmeno in gara. Nella Sprint Race invece abbiamo visto incidenti simili che non sono stati penalizzati, e lì si correva per posizioni reali. Quindi, ricevere questa penalità è davvero strano e bizzarro. Penso che sappiamo il motivo, ma non posso dirlo in televisione. Alla fine, è un lavoro difficile quello dei commissari. Alcuni sono molto bravi, altri fanno del loro meglio. Bisogna riconoscere il loro impegno”.

Poi un commento sulla gara: “È stato un weekend difficile. La macchina ha mostrato buon ritmo, come si è visto venerdì e con George in gara oggi, ma continuiamo a lottare con la sua incoerenza. Non è un problema solo nostro, molti team hanno avuto alti e bassi durante la stagione, ma lavoreremo sodo per migliorare nelle ultime cinque gare. Il lato positivo è stata la grande rimonta di George dalla pit lane fino alla sesta posizione, grazie al buon ritmo e alla gestione delle gomme dure. Il team ha lavorato duramente per preparare la macchina dopo i problemi di ieri, e George ha condotto una gara solida. Purtroppo, è stata una giornata deludente per Lewis, che ha perso la macchina a causa di una raffica di vento e dell’aria sporca della vettura davanti. Non è da lui commettere errori del genere, quindi dobbiamo analizzare a fondo cosa è successo, anche considerando l’incidente di George ieri”.

