F1 | Norris non all’altezza del titolo, tutta la distanza tra un buon pilota e un campione

Diciamolo a chiare lettere, è difficile giocarsi un mondiale peggio di come stia facendo Lando Norris. Il pilota inglese della McLaren in Texas è stato autore di un fine settimana davvero poco convincente, per usare un eufemismo, mostrando alla platea tutti i limiti (un po’ troppi) che probabilmente gli hanno precluso in questi mesi di impensierire realmente Max Verstappen.

Il tre volte campione del mondo olandese con Norris come avversario pare avere vita fin troppo facile, sembra quasi scherzarlo, irriderlo, in più di una occasione. Verstappen – nonostante una Red Bull non più da vittoria – riesce sempre a tirare fuori il massimo, sorprendendo per alcune prestazioni top (ad esempio il sabato “sprint” di Austin) e comunque limitando sempre alla grande i danni – il terzo posto in gara è significativo – come una gocciolina che scava nella roccia, demolendo volta dopo volta il morale di Norris.

Negli States Verstappen ha per l’ennesima volta umiliato in partenza Norris, il quale proprio non riesce a ciacciare la giusta determinazione e cattiveria allo start, e poi lo ha mandato al manicomio quando doveva difendersi con gomma più vecchia, con traiettorie difensive disegnate in modo da evitare all’inglese di riuscire a costruire un sorpasso pulito. Verstappen così gioca con Norris e lo porta all’esaurimento, ne mina le certezze e lo spinge a sbagliare.

Con una McLaren auto più veloce in pista per gran parte del mondiale, Norris in questo 2024 ha forse sprecato l’occasione della vita, correndo spesso e volentieri in modo confusionario, commettendo errori più o meno pesanti qua e là, errori che però nel bilancio finale trasmettono l’idea di un pilota per nulla pronto a reggere la pressione di un confronto iridato. Il fine settimana di Austin è stato affrontato nel modo peggiore dall’inglese della McLaren, che non è stato in nessun modo capace di rosicchiare qualche punticino al rivale.

Lando Norris resta un pilota velocissimo, capace di fare pole e vincere GP, ma è evidente quanto soffra la pressione soprattutto nei confronti di Verstappen, il quale lo sta di fatto battendo (allungando anche in classifica) con una vettura inferiore. Questa (non) sfida iridata serve ancora una volta a tracciare una linea di demarcazione tra un buon pilota e un campione, categorie diverse. Ecco Norris è un ottimo pilota, ma quanto fatto vedere quest’anno fa propendere per l’idea che difficilmente diventerà un vero campione.

Antonino Rendina