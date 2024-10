F1 | FIA, che stangata al COTA: multa di mezzo milione di euro!

La FIA ha stangato il COTA. I promoter del tracciato di Austin sono stati multati severamente dalla Federazione perché i tifosi hanno invaso la pista mentre le macchine si trovavano ancora sul tracciato e si stavano recando ai box dopo la bandiera a scacchi. Il totale è di mezzo milione di euro, una cifra gigantesca ma parzialmente sospesa. 150.000 euro, infatti, dovranno essere pagati subito dai promoter del Gran Premio degli Stati Uniti, mentre i restanti 350.000 sono sospesi e saranno versati solo nel caso in cui dovesse ripetersi una situazione simile. Di seguito la nota della Federazione.

Fatto: Un gruppo consistente di spettatori, stimato in circa 200 persone, situato nella tribuna accanto al rettilineo dei box, ha scavalcato una piccola recinzione e si è lasciato cadere per circa 2 metri, raggiungendo l’area tra la tribuna e la recinzione dei limiti della pista. Successivamente, il gruppo è passato sotto la recinzione e ha scavalcato il muro laterale della pista, alto circa 1 metro, per poi accedere al rettilineo principale. Questo episodio è avvenuto mentre le vetture in gara stavano ancora completando il giro di rientro, dopo la bandiera a scacchi.

Infrazione: Violazione dell’articolo 12.2.1.h del Codice Sportivo Internazionale FIA 2024, ovvero mancata adozione di misure adeguate per evitare situazioni di pericolo.

Motivi:

Gli steward hanno ascoltato le dichiarazioni dei signori Regan Holley e Jake Woese, rappresentanti del promotore, del signor Tim Mayer per la US Race Management e dei signori Nikolas Tombazis, Tim Malyon e Niels Wittich per la FIA. Il signor Dennis Dean, commissario dell’ASN, non è stato considerato in conflitto di interessi poiché non ricopriva alcun ruolo né nell’ente promotore né nell’organizzatore sportivo. È stato rilevato che non si erano mai verificate invasioni di pista in questo circuito nei 12 anni di storia degli eventi di Formula 1. Tuttavia, è stato riconosciuto che il comportamento del pubblico sta evolvendo, e le misure di sicurezza dovrebbero essere aggiornate di conseguenza. La previsione dell’incursione, seppur complessa, non era del tutto irragionevole. È in vigore un accordo tra il promotore e la US Race Management che attribuisce la responsabilità della sicurezza del pubblico al promotore. Gli steward hanno riconosciuto che il piano di sicurezza per il controllo del pubblico in pista è stato attuato correttamente. Tuttavia, l’incursione è avvenuta a causa della mancata individuazione di un’area potenzialmente a rischio, non affrontata dal piano di sicurezza. Gli Steward prendono atto della posizione della FIA, che ha richiesto che questo incidente fosse gestito dagli steward dell’evento. Il signor Mayer ha accettato questa richiesta a nome dell’organizzatore sportivo e del promotore.

Conclusioni:

a. Il promotore ha violato l’articolo 12.2.1.h del Codice Sportivo Internazionale della FIA 2024.

b. Il promotore dovrà, entro il 31 dicembre 2024, presentare alla FIA un piano di risanamento formale che affronti adeguatamente il problema dell’incursione e valuti altre potenziali aree a rischio intorno al circuito.

c. Diverse incursioni in pista si sono verificate recentemente, e la sicurezza del pubblico rimane una priorità fondamentale per lo sport.

d. In considerazione della gravità dell’incidente, al promotore è stata inflitta una multa di 500.000 €.

e. Di questa multa, 350.000 € sono sospesi fino al 31 dicembre 2026, a condizione che nel frattempo non si verifichino ulteriori episodi simili durante eventi del campionato FIA in questo circuito.

f. Gli steward raccomandano che la parte non sospesa della multa sia destinata al miglioramento della sicurezza negli sport motoristici, sotto la supervisione del Dipartimento di Sicurezza della FIA.

Infine, tutte le parti coinvolte hanno il diritto di presentare ricorso contro determinate decisioni degli Steward, in conformità con l’articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e con il capitolo 4 delle Norme Giudiziarie e Disciplinari della FIA, entro i termini applicabili. Le decisioni degli Steward sono indipendenti dalla FIA e basate esclusivamente sui regolamenti, linee guida e prove presentate.