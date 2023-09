Formula 1 | L’Aston Martin pronta a cogliere ogni opportunità per battere Verstappen

La stagione dell’Aston Martin fin qui è stata certamente positiva, per due fattori principali: la forza della macchina, ribaltata completamente nel progetto rispetto al passato, e la voglia matta di Fernando Alonso di tornare protagonista. Il due volte campione del mondo spagnolo è riuscito a conquistare risultati più che soddisfacenti: ben sette podi e al momento il terzo posto nella classifica generale alle spalle dei due Red Bull. Negli ultimi mesi però, lo sviluppo ha portato la monoposto in una posizione meno ottimale, tant’è che Mercedes, McLaren e Ferrari sono tornate sotto, dando del filo da torcere alla squadra di Silverstone, la quale nella prima parte della stagione è stata praticamente la prima alle spalle di Verstappen e (talvolta) Perez. Gli avversari sono tornati forti alla carica, e dopo più di due mesi di digiuno (Canada, ndr), Alonso è tornato sul podio a Zandvoort. Adesso bisogna fare in modo di essere subito alle spalle della Red Bull, e quindi battere gli avversari, per cogliere anche quell’unica opportunità di vittoria, semmai dovesse arrivare, visto che a Milton Keynes sembrano intenzionati a vincerle tutte, e diciamocelo chiaramente, sono sulla buonissima strada per riuscirci.

“In Red Bull sono molto bravi – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin citato da RacingNews365. Questa è certamente la prima cosa che dobbiamo riconoscere, ossia la combinazione tra Verstappen e la sua monoposto, è davvero eccezionale. Anche Fernando ha fatto riferimento a questo, e forse non è riconosciuto abbastanza. Il livello è molto alto, ma non sto dicendo che Max debba essere in difficoltà per metterci in condizione di vincere, dobbiamo vedere come si svilupperanno le prossime gare. Se dovesse succedere qualche problema alla Red Bull, devi essere bravo a cogliere l’opportunità. Ci sono state alcune gare nelle quali non saremmo stati in grado di approfittarne, ecco perché dobbiamo rimanere umili e fare del nostro meglio per poi vedere cosa succederà”.