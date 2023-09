F1 | Norris conferma i problemi alla schiena provocati dalla rigidezza delle vetture attuali

F1 Norris – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di motorsport.com, Lando Norris si è allineato alle dichiarazioni rilasciate qualche settimana da Carlos Sainz, precisando come la rigidezza delle vetture attuali abbia provocato non pochi problemi alla schiena dei piloti. L’inglese, in particolare, ha sofferto in maniera accentuata questo problema, in particolar modo nella passata stagione, aspetto che l’ha portato non solo a variare la propria posizione in vettura, ma anche a rinunciare ad alcuni hobby come il golf o il ciclismo. Piccoli accorgimenti necessari per non avere troppi fastidi fisici anche nel tempo libero.

“Devo fare stretching ogni mattina e sera, oltre che prima delle sessioni”, ha affermato l’inglese. “E’ necessario per non andare in sofferenza con la schiena. Non si tratta di qualcosa finalizzato alle gare, ma anche in generale. Ovviamente è un problema che è stato amplificato dalle vetture attuali. L’anno scorso è stato piuttosto brutto ad essere sincero, facevo parecchia fatica anche nella vita quotidiana. Avevo un dolore constante che non mi permetteva neanche di dormire a volte. Molte cose quest’anno sono state messe a punto, come un paio di nuovi sedili, e questo è positivo. In generale direi che la situazione è parecchio migliorata rispetto al 2022.

“Se voglio arginare il problema devo lavorare su altre cose e non posso limitarmi solamente al sedile o sperare che la vettura si comporti meglio, dato che non sarà così, almeno nell’immediato”, ha proseguito. “Sto limando altre attività come ad esempio il golf e mi sto focalizzando sulla fisioterapia. Ci sono cose che devo accelerare e altre per cui devo pagare il prezzo, come il golf o altri sport. Ho ridosso anche le track walk, le passeggiate in bici e altre piccole cose che però non mi aiutano a combattere questo problema alla schiena”.