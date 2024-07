Formula 1 | Lando Norris non sarà penalizzato a Silverstone

Lando Norris non sarà penalizzato a Silverstone. Il pilota della McLaren ha subito una sanzione di cinque secondi nel corso del Gran Premio d’Austria di ieri per aver ecceduto nei track limits, l’ultimo dei quali, onestamente, è da ridere per non piangere, visto che è andato lungo in battaglia, ma tant’è. Tralasciando questo, il britannico ha rischiato seriamente di essere condizionato anche a Silverstone, perché la decisione della FIA è arrivata dopo il contatto sportivamente fatale con Verstappen, e ritirandosi, avrebbe dovuto scontarla proprio nel prossimo Gran Premio con tre posizioni di penalità in griglia di partenza. La McLaren però, furbescamente, ha smarcato la sanzione non toccando la vettura per cinque secondi una volta rientrata al box prima del ritiro, scongiurando così a Norris una sanzione esagerata e obiettivamente immeritata.



