F1 | Franco Colapinto al volante della Williams nelle FP1 a Silverstone

La Williams ha confermato che Franco Colapinto sostituirà Logan Sargeant in vista del GP di Gran Bretagna di questo fine settimana. È stato annunciato che il 21enne argentino sarà al volante durante le prime prove libere a Silverstone.

Parlando prima del suo debutto a Mirror.co.uk, Colapinto ha dichiarato:

“Provo così tante emozioni. Sono estremamente felice ed è un momento molto importante nella mia vita e nella mia carriera. Sarò il più preparato possibile, farò molti giri al simulatore e studierò i dettagli necessari per guidare la vettura di quest’anno. Non vedo l’ora di provare la nuova vettura dopo aver guidato quella dello scorso anno ad Abu Dhabi. Poterla guidare su una pista come Silverstone è un privilegio, è una delle mie piste preferite e guidarla nella gara di casa del team significa molto. A tutti i tifosi argentini: spero che vi piaceranno le FP1 tanto quanto me! È un momento importante per il nostro paese e sono molto grato per tutto il sostegno che mi è stato dato. Darò tutto me stesso per rendervi orgogliosi!”

Il direttore sportivo della Williams, Sven Smeets, ha aggiunto: “Franco ha avuto un inizio molto incoraggiante nella sua stagione di debutto in F2 e siamo lieti di premiare le sue prestazioni negli ultimi due anni con la sua prima sessione di FP1. Siamo orgogliosi del nostro talentuoso gruppo di piloti della Williams Racing Driver Academy ed è importante per noi dare loro l’opportunità di progredire e avere queste importanti opportunità mentre salgono di livello. Mostrare il nostro talento nella gara di casa a Silverstone è un bel momento e, naturalmente, questo sarà un grande giorno per i fan argentini della F1”.

Colapinto sta vivendo una brillante stagione in F2. Ha vinto a Imola, prima di salire sul podio a Barcellona e in Austria.

A Silverstone ha già avuto successo vincendo due gare durante la sua permanenza in F3. Le prove libere di questo fine settimana non rappresentano però la sua prima esperienza in F1. L’argentino aveva già guidato la FW45 della Williams in occasione degli Junior Test ad Abu Dhabi, lo scorso anno.