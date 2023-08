Formula 1 | La Ferrari va in pausa con il terzo podio stagionale di Leclerc

La Scuderia Ferrari arriva alla pausa estiva con la soddisfazione del terzo podio stagionale. Merito di Charles Leclerc che è stato protagonista di una gara solida corsa ad un passo buono e costante dall’inizio alla fine. Molta sfortuna per Carlos Sainz, coinvolto in un incidente di gara alla prima curva con Oscar Piastri e costretto al ritiro a metà gara a causa dei danni riportati dalla sua SF-23.



Gara lineare. Charles è scattato bene dalla pole position ma non ha potuto nulla contro le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez che molto presto si sono messe a guidare il gruppo. Il monegasco però ha impostato un ritmo costante che gli ha permesso di controllare bene Lewis Hamilton alle sue spalle. In occasione di entrambe le soste la squadra ha marcato il rivale fermando Leclerc sempre al giro immediatamente successivo, impedendo così l’undercut, e montandogli la stessa mescola di gomma di Hamilton, prima le medie e poi le soft. Per il monegasco si tratta del 27° podio in Formula 1, il numero 801 per la Ferrari.

Iniezione di fiducia. La squadra va incontro alla pausa estiva obbligatoria con la consapevolezza di avere ancora molto lavoro da fare per avvicinare la Red Bull, ma con la soddisfazione di aver lavorato bene raccogliendo così un giusto premio. Peccato per Carlos, che avrebbe meritato di giocarsi le sue carte e avrebbe potuto contribuire a un bottino di punti importante per il team. Si riparte a fine agosto, il 27, da Zandvoort, con il Gran Premio d’Olanda.