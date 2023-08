F1 | Red Bull-Ford, pronta l’accensione della power unit 2026

Il 2026 è ancora lontano, ma non troppo. Mancano poco meno di tre anni all’ennesima rivoluzione tecnica che attende la Formula 1 contemporanea sul fronte power unit. Una situazione che ha portato all’ingresso nel Circus due marchi come Ford e Audi che lavoreranno a stretto contatto rispettivamente con Red Bull e Sauber.

Sulla futura parthership tra la scuderia di Milton Keynes e la causa americana ne ha discusso Helmut Marko, con lo storico consulente della Red Bull che ha ammesso come a breve verrà testato al banco il primo motore di questo nuovo sodalizio. Ricordiamo che fino al 2025 il team anglo-austriaco continuerà a lavorare con la Honda.

“Nelle prossime settimane, la prima unità completa funzionerà sul banco di prova con motore a combustione, MGU-K e batteria – ha dichiarato Marko in una recente intervista a Speed Week – Pensiamo di essere alla pari con Mercedes per lo sviluppo. Non posso giudicare la Renault, ma la Ferrari è dietro di noi”.