Formula 1 | Mercedes, Russell lamenta la scarsa aderenza in qualifica

Ottava posizione per George Russell al termine del venerdì di Interlagos. Il pilota della Mercedes ha in realtà chiuso al sesto posto, ma domenica dovrà scontare una penalità per aver ostruito il passaggio in uscita box nel corso delle qualifiche. In Q3 il maltempo l’ha fatta da padrone, e il britannico non è riuscito a completare un giro pulito per la scarsa aderenza presente sul tracciato brasiliano. Per questo motivo dunque si è dovuto accontentare della sesta (poi ottava) casella.

“Il meteo è stato assolutamente pazzesco – ha detto Russell dopo le qualifiche, prima della sentenza sulla sua penalità. Non ho mai visto cambiare il tempo così drasticamente come oggi. Sono rimasto deluso dal mio ultimo giro, ma non avevo aderenza. Non ho visto tanta pioggia sulla mia visiera, ma ero un secondo più lento e volevo rientrare ai box per montare gomme nuove. Alla fine ho concluso sesto, non è poi così male. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e la vettura si comporta bene qui. Sappiamo quanto sia importante il ritmo gara, è più importante rispetto al singolo giro. L’obiettivo resta il podio, ma l’Aston Martin è stata veloce e partirà davanti a noi, spero che il nostro passo sia migliore del loro. Mi aspetto più pit-stop”.