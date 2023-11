Formula 1 | Ferrari, Vasseur loda Leclerc per la prima fila in Brasile

Qualifiche dai due volti in casa Ferrari. Leclerc, con un super giro in condizioni difficilissime è riuscito a conquistare una bella prima fila al fianco di Verstappen, il quale partirà dalla pole position nella gara di domenica. Il monegasco si esalta evidentemente in Brasile quando il meteo va a peggiorare, lo abbiamo visto anche in Sauber nel 2018. E’ andata peggio a Sainz, ottavo e tradito proprio dal temporale che in maniera imperiosa stava per avvolgere il tracciato di Interlagos. Lo spagnolo paga l’aver tardato troppo l’uscita dai box a inizio Q3.

“Charles ha fatto una grande qualifica – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a Sky. Sin dalle libere è sempre stato davanti, mentre per Carlos è andata diversamente essendo partito troppo tardi in Q3. In queste condizioni ha trovato un vento troppo forte, e gli ultimi tre che hanno lasciato i box sono quelli che sono andati più lentamente. Con questo format vuoi provare a salvare un set di gomme e questo significa e noi lo abbiamo fatto, è certamente una buona notizia ed è comunque un buon inizio di weekend. Noi siamo a inizio pit lane, significa che siamo dietro insieme ai Red Bull e per questo anche Sergio ha avuto problemi”.

“Quando esci troppo presto rischi di avere gomme fredde in queste condizioni, non è mai bello, quindi devi trovare un giusto equilibrio. Chi ha l’uscita dei box lì vicino partirà prima di te e queste situazioni spesso sono critiche, ma alla fine è andato tutto piuttosto bene. Non bisogna sottovalutare le Aston Martin, vanno bene sin da stamattina, e poi hanno avuto un piccolo vantaggio in Q3 perché sono usciti molto prima e hanno trovato vento più tardi rispetto agli altri, ma bisogna considerarli in gara. Avremo un quadro più chiaro sul passo dopo la Sprint, sarà la prima volta che proveremo il long run”.