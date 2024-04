F1 | Ferrari, interventi di micro-aerodinamica sulla SF-24 a Suzuka [VIDEO]

F1 Ferrari SF-24 – Interventi di micro-aerodinamica per la Ferrari nelle prime libere del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Come analizzato da Matteo Bobbi nelle FP1 di questa mattina, la Rossa è scesa in pista con Carlos Sainz e Charles Leclerc con una nuova cover del triangolo posteriore, utile soprattutto per pulire i flussi che viaggiano nella zona del retrotreno della vettura.

Un piccolo aggiustamento che sulla carta non dovrebbe garantire un grosso step in avanti sul fronte performance. Parallelamente a questo, la Scuderia ha portato a Suzuka una nuova ala posteriore ad alto carico, ma che verrà utilizzata in pista solamente in caso di pioggia. Al contrario, Sainz e Leclerc proseguiranno col set-up aerodinamico già apprezzato nei primi appuntamenti di questa stagione. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza di questa prova a Suzuka.