Formula 1 | Horner esalta le qualità di Verstappen e il lavoro svolto dalla Red Bull

Formula 1 Red Bull Horner Verstappen – Al termine della Sprint valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Christian Horner non ha nascosto il proprio entusiasmo per il terzo titolo mondiale messo in cassaforte da Max Verstappen a Losail, precisando come lui e la squadra abbiano formato un connubio straordinario nel corso di questo campionato. Grazie alle qualità del pilota e alla competitività del pacchetto RB19, la compagine anglo-austriaca è riuscita a garantirsi un anno di dominio, lasciando ben poco spazio di manovra agli avversari su 18 gare, Red Bull è riuscita a vincerne 17, di cui 13 proprio con l’olandese). Un score di assoluto livello che la squadra spera di confermare anche nell’immediato futuro.

“Ed eccolo qui, alla fine il terzo titolo mondiale di Max è arrivato”, ha affermato il Team Principal nel media ufficiale rilasciato dalla squadra al termine della corsa. “Adesso si unisce a grandi nomi come Brabham, Piquez, Lauda, Senna e Sir Jackie Stewart. E’ una compagnia adatta e molto meritata per quello che ha mostrato nel corso della stagione. Max, se devo essere sincero, è il pilota più competitiva che abbia mai incontrato. La passione, il cuore e l’abilità che mostra in ogni corsa lo pongono tra i migliori di questo sport”.

“La capacità di essere un tutt’uno con l’auto, anche in condizioni difficili, è qualcosa che va assolutamente messa in risalto”, ha proseguito. “Supera tutto ciò che abbiamo visto. Oltre a lui, però, vanno fatti i complimenti anche all’intera squadra. E’ stata fenomenale per l’intera stagione e non parlo solo dei ragazzi che lavorano in pista, ma anche per quelli che ogni giorno offrono il loro contributo in fabbrica. Questi titoli sono il culmine dei nostri sforzi. Ci concederemo una serata per riflettere e festeggiare, in attesa della gara di domani. Vogliamo tornare subito a vincere. Congratulazioni, Max!”