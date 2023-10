F1 | Red Bull, in Qatar continua a piovere sul bagnato per Perez

F1 GP Qatar Sprint Red Bull Perez – Continua il momento nero di Sergio Perez a Losail, teatro del prossimo Gran Premio del Qatar di Formula 1. Nella Sprint del sabato, vissuta nelle posizioni centrali dello schieramento, il messicano è stato costretto al ritiro per un doppio contatto con Esteban Ocon e Nico Hulkenberg, perdendo una ghiotta occasione di riscatto dopo la brutta qualifica di venerdì sera. Un colpo a vuoto che “Checo” proverà a riscattare questa sera, anche se la partenza dalla 13° posizione renderà l’impresa abbastanza ardua.

“Innanzitutto voglio complimentarmi con Max”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Ha fatto un lavoro straordinario e sono felice per il risultato che ha raggiunto insieme alla squadra. La stagione di Verstappen è probabilmente è una delle migliori nella storia della Formula 1. Ha guidato ad un livello incredibile e merita tutto questo successo e credito. Per quanto riguarda la mia di gara, direi che è stato un peccato, dato che mi sono trovato al posto sbagliato e al momento sbagliato. Purtroppo non potevo fare nulla di diverso. Alla fine quel contatto mi ha causato diversi danni alla monoposto e dopo l’impatto non sono riuscito a ripartire. E’ stato un pomeriggio frustrante e un’occasione certamente sprecata, dato che avevamo il passo per garantirci dei punti. Spero di recuperare in gara”.