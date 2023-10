F1 | Ferrari, l’azzardo della soft non porta i frutti sperati nella Sprint in Qatar

F1 GP Qatar Sprint Ferrari – La Scuderia Ferrari si è dovuta accontentare dei tre punti del sesto posto di Carlos Sainz nella gara Sprint del Qatar: Charles Leclerc, giunto settimo sotto la bandiera a scacchi, è stato infatti penalizzato per aver oltrepassato i limiti della pista più di tre volte ed è così finito fuori dalle prime otto posizioni che assegnano punti al sabato.

La gara. La squadra ha deciso di impostare una corsa tutta all’attacco decidendo di montare pneumatici Soft, che non sembrano un’opzione per il Gran Premio che domani scatterà alle 20 locali (19 CET). Dopo che, a causa del formato del weekend, nessun team era riuscito a provare in configurazione gara, Carlos e Charles si sono schierati al via con l’obiettivo di recuperare posizioni sfruttando la mescola più tenera e con la speranza di riuscire a salvaguardare le gomme fino alla bandiera a scacchi. Al via le cose sono andate come previsto con Carlos e Charles capaci di scattare alla perfezione salendo rispettivamente in terza e quarta posizione. Una serie di Safety Car ha inizialmente giocato a favore dei piloti con le Soft – oltre ai ferraristi anche George Russell, Fernando Alonso e Pierre Gasly – ma quando la corsa è tornata in condizione di bandiera verde Max Verstappen è riuscito a scavalcare entrambe le Ferrari. L’ultima neutralizzazione è terminata a cinque giri dal termine e a quel punto Carlos e Charles hanno dovuto subire l’attacco anche di Lando Norris e Lewis Hamilton dovendosi accontentare del sesto e del settimo posto sotto la bandiera a scacchi, poi diventato 13° per Charles.

Dati da studiare. Questa notte i dati raccolti nella gara Sprint saranno studiati approfonditamente per cercare di impostare il Gran Premio nel modo migliore, in attesa di sapere se l’analisi delle gomme impiegate oggi, con i track limits più severi rispetto al venerdì, porterà alla decisione di obbligare tutte le squadre a tre pit stop, scenario nel quale la scelta di risparmiare oggi un set di gomme Medium potrebbe dare i suoi frutti.