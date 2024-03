Formula 1 | Horner conferma Verstappen in Red Bull fino al 2028 [VIDEO]

Formula 1 Horner Verstappen – Presente alla conferenza stampa riservata ai Team Principal, Christian Horner ha parlato delle tante voci di mercato relative a Max Verstappen, precisando come l’olandese sia legato alla Red Bull con un contratto fino alla fine della stagione 2028. Una posizione stabile, chiara, e che certamente non cambierà, nonostante le tante dicerie dell’ultimo periodo e le parole al “veleno” rilasciate dal padre, Jos Verstappen, subito dopo la conclusione dell’ultimo appuntamento mondiale in Bahrain.

Horner ha ribadito l’unità di intenti che c’è all’interno della squadra, evidenziando come tutti – a Milton Keynes – stiano lavorando non solo al futuro, ma anche sulla conferma dei titoli mondiali ottenuti negli ultimi due anni. Un obiettivo importante che conflerebbe la forza della compagine anglo-austriaca agli occhi degli avversari. P

Per quanto riguarda l’inchiesta, invece, l’inglese ha preferito mantenere il massimo riserbo, precisando come tutte le parti in causa siano “vincolate” da un accordo di riservatezza. Nessuna notizia quindi sull’effettiva posizione della dipendente “accusatrice” di comportamenti inappropriati, la quale – ricordiamo – sarebbe stata allontanata dalla squadra martedì secondo, almeno secondo quanto riportano i tabloid britannici.

Appuntamento alle 14.30 di questo pomeriggio per la terza e ultima sessione di libere in Arabia Saudita prima delle qualifiche in programma questa sera alle 19.00.