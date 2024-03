Formula 1 | Mercedes, traffico e mancanza di grip a Jeddah

Diverse difficoltà in casa Mercedes nel corso della prima giornata di libere in Arabia Saudita. Russell e Hamilton hanno concluso la seconda sessione in seconda e ottava posizione, ma è sul passo gara che i problemi si sono palesati: entrambi i piloti infatti hanno messo in cascina soltanto una manciata di giri, quattro ciascuno per l’esattezza. A quanto pare il problema riguarda il bilanciamento della W15, e il poco tempo a disposizione per mettere a punto la vettura non ha aiutato, ma volendo è così per tutti. Il sette volte campione del mondo è parso più in difficoltà rispetto al giovane compagno di squadra.

Mercedes, tanti problemi per Russell e Hamilton nelle libere

“Abbiamo provato una serie di configurazioni nel corso della giornata – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Non siamo riusciti a mettere nessuna delle due vetture nella posizione migliore possibile: il giro secco è stato disordinato e compromesso dal traffico, una sessione più pulita avrebbe certamente aiutato, ma ci manca anche un po’ di grip ad alta velocità. Cercheremo una soluzione a questo problema prima delle qualifiche. Anche i nostri long run sono stati piuttosto brevi, e questo non è certamente l’ideale. Considerando il tempo limitato a disposizione, abbiamo un buon ritmo, ma nessuno dei due piloti è soddisfatto del bilanciamento generale. Il riassunto è che bisogna trovare il tempo sul giro, ci sono molte aree in cui cercarlo, e questo è certamente positivo”.

