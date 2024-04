Formula 1 | Ecclestone scommette sulla permanenza in Red Bull di Horner e Verstappen

Formula 1 Ecclestone Red Bull – In in colloquio concesso a Jonathan McEvoy, giornalista del Daily Mail, Bernie Ecclestone è tornato a parlare del caso Christian Horner in Red Bull, precisando come il Manager inglese, alla fine, manterrà senza alcun tipo di problema il proprio posto da Team Principal a Milton Keynes. Secondo l’ex Manager della FOM, Horner è riuscito a creare un equilibrio ben definito all’interno della squadra, garantendo inoltre dei risultati di assoluto rispetto, considerando quanto ottenuto dalla squadra dal 2021 ad oggi. Una condizione importante che, unita al tempo, gli permetterà di lasciarsi alle spalle quanto accaduto durante l’inverno.

Ecclestone non ha dubbi sulla permanenza in Red Bull di Horner

“Max sembra destinato a restare in Red Bull e lo stesso vale di Christian Horner. Come in ogni guerra, le persone col tempo superano le cose e vanno avanti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale non si poteva nominare la Germania e gli ebrei non compravano nulla che provenisse da lì. Una situazione assolutamente comprensibile considerando il tutto. Poco dopo, però, tutto è stato messo da parte, se così possiamo dire, e hanno cominciato a comprare le Mercedes. Ad oggi, quindi, non vedo perchè qualcuno in Red Bull dovrebbe cacciare Horner. Il tempo cura ogni cosa e lui, a Milton Keynes, sta facendo un lavoro eccellente. Non ci sono ragioni logiche per spezzare l’equilibrio del team”.