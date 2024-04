Formula 1 | Horner blinda la posizione di Newey in Red Bull

F1 Horner Newey – Con l’attenuarsi del caso “dipendente” scoppiato questo inverno, Christian Horner è tornato ad affrontare alcune tematiche che da settimane stanno animando appassionati e addetti ai lavori, tra cui le insistenti voci di un Adrian Newey in uscita dalla Red Bull.

Il Team Principal della scuderia campione del mondo, proprio in tal senso, ha voluto spegnere queste “chiacchiere”, precisando come l’ingegnere inglese sia un capo-saldo della squadra che da due anni a questa parte sta dominando in lungo e in largo la Formula 1. Un elemento fondamentale, ben radicato all’interno della factory di Milton Keynes, che la compagine anglo-austriaca vuole mantenere per continuare questo percorso di successi avviato nel 2021 insieme a Max Verstappen.

Newey, ricordiamo, nelle ultime settimane è stato più volte accostato a Ferrari ed Aston Martin, con quest’ultima che sarebbe pronta ad offrire – grazie al supporto del main sponsor Aramco – un ricco contratto da 100 milioni. Un trattamento da top driver utile per garantire alla compagine inglese un profilo di primo spessore per il prossimo e immediato futuro.

Horner ribadisce l’importante di Newey in Red Bull

“C’è ben poco da dire sull’importanza del ruolo di Adrian Newey in Red Bull. Parliamo di una parte importante, oltre che a lungo termine, della squadra. Un elemento fondamentale. Le altre squadre saranno sempre interessate ad Adrian, ma per noi è un capo saldo”.