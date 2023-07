F1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen verso la conferma nel 2024

La Haas quest’anno prenderà molto presto una decisione sulla coppia piloti per la prossima stagione. A differenza del 2022, con Mick Schumacher silurato in favore di Nico Hulkenberg a metà novembre, il team principal Gunther Steiner ha fatto sapere che stavolta le cose sono molto più semplici, poiché la scuderia è soddisfatta dell’attuale line-up. Un chiaro indizio quindi della conferma sia di Kevin Magnussen – il quale non sta vivendo un periodo brillantissimo – e di Nico Hulkenberg, quest’ultimo spesso protagonista soprattutto in qualifica. La Haas di fatto ha già deciso di rinnovare la fiducia all’attuale formazione piloti.

“Spero di annunciare la formazione 2024 prima della pausa estiva – le parole di Steiner a GPblog.com -. Siamo vicini alla decisione. Confermeremo i nostri piloti il prima possibile. Non è una cosa a cui sto pensando tanto, dobbiamo solo farla. Non credo sia una grossa notizia, siamo molto soddisfatti di entrambi i piloti. Daremo l’annuncio prima della pausa estiva”.