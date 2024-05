Formula 1 | Haas a Imola per raccogliere dati sulla VF-24

Dopo i punti conquistati nella Sprint di Miami, la Haas vuole tornare in top dieci in un Gran Premio. Sarà molto difficile se tra i primi cinque team della classifica non accadrà nulla nel corso del weekend, ma l’importante è farsi trovare pronti per sfruttare le occasioni, e gli americani finora ci sono riusciti parecchie volte nel corso della stagione, giunta in riva al Santerno alla settima gara del 2024. Magnussen ha la necessità di riscattarsi dopo le brutte prestazioni in Florida, alcune delle quali anche molto scorrette, mentre Hulkenberg vuole continuare ad accrescere la sua curva delle prestazioni in un tracciato nel quale, nonostante i 37 anni da compiere ad agosto, non ha mai guidato. Infine, buona occasione per Oliver Bearman: il pilota della Ferrari guiderà la VF-24 nelle Libere 1, sperando di fare buona impressione e chissà, mettere un tassello in più in un’ipotetica titolarità nel 2025.

Oliver Bearman in pista nelle PL1

“Non vedo davvero l’ora di rientrare nel team e di prendere parte alle prime prove libere a Imola. La squadra sta avendo una buona stagione e spero, con l’esperienza extra che ho rispetto alla nostra ultima volta insieme, di poterli aiutare ulteriormente, coltivando questo periodo di forma nel quale si trovano”

Haas, Hulkenberg all’esordio a Imola

“Magari è solo il settimo round dell’anno, ma sembra che siamo ormai entrati nel vivo della stagione, e tornare in Europa è sempre bello. Non ho mai corso a Imola e sono contento di spuntare questa pista dalla mia lista, anche perché mi sono divertito tantissimo al simulatore”.

Haas, Magnussen in cerca di riscatto

“Imola è una pista fantastica, una di quelle che guardavo da bambino e sulla quale ho sempre voluto correre, quindi è stupendo che sia tornata in calendario. È stato un buon fine settimana l’ultima volta che siamo stati qui, ho conquistato un punto nella Sprint nel 2022. La pista è piuttosto difficile per quanto riguarda i sorpassi, non impossibile, ma difficile, quindi sarà più molto più importante fare una buona qualifica rispetto a una pista normale. Sarà la prima buona opportunità che avremo per raccogliere dati aerodinamici adeguati sulla vettura che stiamo utilizzando adesso, quindi sarà molto utile. Non puoi fare a meno di notare la storia quando visiti questo circuito, alcuni ricordi più tristi di altri con gli incidenti di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, ma comunque è significativo, e correre con una macchina di Formula 1 in Italia è sempre speciale”.