Mercedes celebra al Trofeo Bandini i 100 anni dalla vittoria della Targa Florio

In occasione del centenario della vittoria della Mercedes alla Targa Florio del 1924, George Russell si metterà al volante di una delle auto originali ad aver partecipato all’evento, e succederà questo mercoledì 15 maggio. Il 26enne piloterà la macchina da due litri, recentemente restaurata da Mercedes-Benz Classic, in vista del weekend del Gran Premio dell’Emilia-Romagna per ritirare il Trofeo Bandini di quest’anno. Il Premio è stato istituito nel 1992 in memoria del celebre pilota italiano della Ferrari scomparso nel 1967 a Monte Carlo. Il trofeo viene assegnato ad un personaggio della Formula 1 e selezionato da un’apposita commissione. La presentazione sarà a Brisighella, in Emilia-Romagna. Il britannico guiderà l’auto centenaria dalla città di Faenza alla cerimonia nella piazza del paese, celebrando il premio e commemorando la vittoria della Mercedes alla Targa Florio.

“Mercedes ha una storia incredibile nel motorsport – ha detto Russell. Da quando sono entrato nel team nel 2017, ho voluto saperne sempre di più, inclusa la visita al museo e alle “Holy Halls” di Stoccarda. Quando si è presentata l’opportunità di guidare una delle auto più iconiche della storia dell’azienda ho avuto subito la voglia di mettermi al volante della Mercedes Targa Florio da 2 litri, così da avere un’idea di quali fossero i migliori piloti di 100 anni fa. E’ stato eseguito il restauro di Mercedes-Benz Classic, una cosa non da poco. Guiderò un veicolo straordinario, non solo per celebrare una vittoria importante nella storia della Mercedes, ma anche per ritirare il Trofeo Bandini Award, e questo rende tutto ancora più speciale. So che riceverò una calorosa accoglienza a Brisighella e ringrazio il comitato per avermi assegnato il premio”.

Un dettaglio della Mercedes-Benz da 2 litri del 1924

Una gara pubblica di resistenza su strada svoltasi sulle montagne della Sicilia: la Targa Florio iniziò verso l’inizio del XX secolo ed è stata organizzata per la prima volta nel 1906. Fu una delle competizioni più dure e divenne una delle più importanti per le case automobilistiche che desideravano mettere in mostra le loro ultime creazioni. Dopo il primo successo nel 1922, la Mercedes partecipò alla gara del 1924 con l’auto da corsa Targa Florio da 2 litri, il primo progetto dell’allora ingegnere capo Ferdinand Porsche. Dipinto di rosso per dissuadere i tifosi locali dall’impedire il suo progresso, Christian Werner vinse la prestigiosa gara in un tempo di 8 ore, 17 minuti e 3 secondi, conquistando la seconda vittoria del marchio tedesco.

Nel 2022 Mercedes-Benz Classic ha deciso di ricostruire per l’anniversario l’auto da corsa Targa Florio originale da 2 litri della propria collezione nel modo più autentico possibile, secondo gli elevati standard di un restauro di fabbrica. È il veicolo con cui Christian Lautenschlager completò la Targa Florio nel 1924. L’auto vincitrice di Werner non è stata più recuperabile. La rivisitazione dell’auto da corsa dal Museo Mercedes-Benz è stata seguita da un’accurata analisi d’inventario e da un’ampia ricerca nell’Archivio Mercedes-Benz Classic, la “memoria” del marchio. Disegni tecnici originali e foto storiche sono state fonti cruciali per il restauro autentico e il Classic Center lo ha eseguito insieme a una rete di esperti.