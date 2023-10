Formula 1 | GP Qatar, la griglia di partenza

Formula 1 griglia di partenza GP Qatar – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una sessione letteralmente dominata, grazie al grande equilibrio mostrato dalla sua RB19, Max Verstappen è riuscito a conquistare la decima partenza al palo della stagione, mettendosi alle spalle le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

Quarta posizione per un ottimo Fernando Alonso, seguito a ruota da Charles Leclerc, Oscar Piastri, Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Completano le posizioni all’interno della top dieci Valtteri Bottas e Lando Norris, inizialmente secondo ma retrocesso in griglia – come il compagno di squadra – per aver oltrepassato i limiti della pista nel proprio giro buono in Q3. Scatteranno dalla 12° e 13° casella invece Carlos Sainz e Sergio Perez, in netta difficoltà con le rispettive vetture. Appuntamento alle 19.00 di domani per il semaforo verde di questa seconda edizione storica del Gran Premio del Qatar.

GP Qatar, la griglia di partenza

PRIMA FILA

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) George Russell (Mercedes)

SECONDA FILA

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) Fernando Alonso (Aston Martin)

TERZA FILA

5) Charles Leclerc (Ferrari)

6) Oscar Piastri (McLaren)

QUARTA FILA

7) Pierre Gasly (Alpine)

8) Esteban Ocon (Alpine)

QUINTA FILA

9) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10) Lando Norris (McLaren)

SESTA FILA

11) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12) Carlos Sainz (Ferrari)

SETTIMA FILA

13) Sergio Perez (Red Bull)

14) Alexander Albon (Williams)

OTTAVA FILA

15) Nico Hulkenberg (Haas)

16) Logan Sargeant (Williams)

NONA FILA

17) Lance Stroll (Aston Martin)

18) Liam Lawson (AlphaTauri)

DECIMA FILA

19) Kevin Magnussen (Haas)

20) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)