F1 | GP Qatar, nuovo look per Losail dopo l’edizione del 2021 [VIDEO]

F1 GP Qatar Losail – Tra la sessione di libere e le qualifiche del Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Mara Sangiorgio ha analizzato le tante modifiche che il tracciato di Losail ha offerto a stampa e addetti ai lavori rispetto all’edizione andata in scena nel 2021, precisando come il governo qatariota abbia speso per il rifacimento totale dell’impianto ben 350 milioni. Un investimento importante che ha riguardato non solo l’area paddock e le hospitality, ma anche le tribune, l’asfalto e le struttura adiacenti al circuito.

Nelle qualifiche di ieri sera, ricordiamo, Max Verstappen ha conquistato la pole position davanti a George Russell e Lewis Hamilton. Appuntamento alle 15.00 per la sessione di Shoot-Out, la quale stabilirà l’ordine di partenza della Sprint Race di domani (19.30). Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.