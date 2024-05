Formula 1 | GP Miami: Norris spreca tutto nelle qualifiche Sprint

Occasione persa per Lando Norris, di nuovo ci viene da dire, visto che aveva tutte le carte in regola per portarsi a casa addirittura la pole position nella Sprint Race del Gran Premio di Miami. Gli aggiornamenti portati in Florida dalla McLaren sembrano funzionare alla grande, e l’inglese ha dato la netta impressione di essere il più in forma sabato, ma in SQ3, nel momento decisivo, ha sbagliato tutto, cannando il giro veloce e piazzandosi soltanto in nona posizione. Nella mini gara che scatterà alle 18 ore italiane avrà comunque tutte le carte in regola per rimontare, per poi concentrarsi sulle vere qualifiche del Gran Premio di domenica.

“Ho spinto troppo – ammette Lando. La macchina ha dato delle ottime sensazioni, però sono stato sciocco, perché ho commesso un paio di errori in curva 1, e da lì sono entrato in una spirale negativa. Peccato, perché la squadra ha fatto un ottimo lavoro, gli aggiornamenti funzionano e sono contento, ma non sono riuscito a concretizzare con il risultato. Spero di rimontare nella Sprint, il passo sembra buono, forse è uno dei più veloci ed è stato un peccato oggi, ma farò del mio meglio domani”.