GP Miami | Ferrari, Leclerc da ultimo alla prima fila nella Sprint Race

La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami ha regalato la consueta emozionante battaglia sul filo dei millesimi, una lotta dalla quale la Ferrari è uscita con la seconda posizione di Charles Leclerc e la quinta di Carlos Sainz. La prestazione del monegasco è da sottolineare in modo particolare: era arrivato al via della sessione con appena tre giri all’attivo, quelli che era riuscito a percorrere nell’unica sessione di prove libere prima di essere costretto ad abbandonare la sua SF-24 in curva 16 dopo un testacoda. Il gran lavoro della squadra, che ha sfruttato i dati raccolti da Carlos, e l’abilità di Charles lo hanno portato a un decimo dalla pole position di Max Verstappen. Sainz a propria volta è stato grande protagonista per tutto il turno e ha mancato un posto in seconda fila per appena 59 millesimi.

SQ3. I ferraristi sono avanzati senza difficoltà nelle prime due fasi, in cui era obbligatorio montare gomme medie. Nella sessione decisiva per l’assegnazione delle prime cinque file sono poi riusciti a sfruttare bene la mescola soft, risultando competitivi nell’unico giro cronometrato che la squadra ha deciso di effettuare tenendo in considerazione la notevole evoluzione della pista. Charles ha fatto segnare 1:27.749, mentre Carlos ha tenuto il passo del compagno fino a curva 17 nella quale ha lasciato per strada i millesimi che gli sono costati la seconda fila. Il suo tempo finale è stato 1:28.103.

Sabato intenso. Oggi la Sprint Race di 19 giri, pari a 102,67 km assegnerà i punti dalla prima all’ottava posizione (da 8 a 1) ma sarà anche chiave in prospettiva dei 56 giri di domenica (ore 16 locali, 22 CEST) dal momento che non sono stati raccolti dati a livello di passo gara. Al termine della Sprint Race il parc fermé sarà riaperto e le squadre potranno lavorare sulle monoposto in vista delle qualifiche per il Gran Premio, che inizieranno alle 16 (22 CEST).