Ferrari | GP Miami, Vasseur ammette: “Useremo la Sprint per prepararci alla gara vera”

Ormai la Sprint Race, con questo format, serve esclusivamente o quasi ai team per prepararsi in vista della gara della domenica. D’altronde, con una sola ora di prove libere a disposizione non si può farne a meno, specialmente, in questo caso, per Charles Leclerc, il quale ha dovuto abbandonare le PL dopo appena cinque minuti per un errore tanto ingenuo quanto deleterio. Fortunatamente per lui però, la Ferrari SF-24 è una buonissima macchina, e unita al talento del monegasco, si è arrivati a una bellissima prestazione che ha fatto sì che il #16 arrivasse in prima fila a un decimo da Verstappen. E’ andata peggio invece a Sainz, quinto e deluso della sua prestazione.

“La Sprint Qualifying è stata molto simile a quella che abbiamo visto in Cina – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Ma il quadro delle prestazioni, sempre molto vicine tra le prime tre o quattro squadre, è cambiato parecchio passando dalla mescola media alla soft. In questo caso i nostri piloti si sono sentiti più a loro agio con la gomma morbida e possiamo dirci relativamente soddisfatti. Charles è stato particolarmente bravo se si considera che nelle libere non aveva praticamente girato. Carlos nel suo unico tentativo ha tenuto il passo del suo compagno fino all’ultimo settore dove ha perso un po’ di tempo”.

Leggi anche: Leclerc si toglie qualche sassolino dopo le qualifiche Sprint

“Per quanto riguarda le aspettative per la mini gara del sabato è difficile fare previsioni perché in molti, noi compresi, non hanno provato i long run. Useremo la Sprint Race per prepararci al Gran Premio di domenica, e avremo la possibilità di verificare se le scelte fatte a livello di assetto ci permetteranno di avere un vantaggio sul piano della gestione gomme. Servirà una buona partenza, soprattutto a Carlos, ma credo che abbiamo delle carte da giocarci”.