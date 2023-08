F1 | Haas, Magnussen e Hulkenberg a Monza per ottenere un buon risultato

F1 GP Italia Haas – Tramite le colonne del sito ufficiale della Haas, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen hanno espresso i propri pensieri sul prossimo Gran Premio d’Italia, 15° prova del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come il tracciato di Monza – benché unico nel proprio genere – potrebbe rivelarsi non semplice per le caratteristiche della VF-23. Una condizione importante che costringerà i piloti, insieme alla squadra, ad un fine settimana non solo ad alto rischio, ma anche con il minimo margine d’errore.

“La gara di Monza mi piace, è una delle più iconiche del campionato”, ha affermato il danese. “E’ una pista storica, vecchia scuola, che possiede molto carattere. E’ unica grazie ai suoi lunghi rettilinei e al basso carico con cui corriamo. Inoltre richiede uno stile di guida particolare, unico. Molti membri della squadra sono italiani e per loro sarà come un appuntamento di casa. E’ una di quelle gare dove vogliamo ottenere il massimo”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “Monza è una pista divertente, veloce e ricca di storia. Non puoi sfuggirgli e inoltre i tifosi sono super appassionati. E’ un circuito a basso carico aerodinamico e quindi non mi aspetto un week-end semplice per la nostra vettura. In ogni caso andremo in pista e cercheremo di ottenere il meglio. Raccoglieremo dati che, speriamo, ci aiuteranno per il proseguo del campionato”.