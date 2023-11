GP Abu Dhabi | Russell non ha il quadro chiaro della situazione dopo le libere

Sesta posizione per George Russell al termine delle libere di Abu Dhabi. Anche per il pilota della Mercedes però, non si può fare un discorso generale in merito al ritmo della W14, visto che la sessione al tramonto, quella di fatto più indicativa visto l’orario uguale a quello di qualifiche e gara, è stata interrotta per almeno 40 minuti per via degli incidenti di Sainz e Hulkenberg. Il pilota inglese ha raccolto qualche dato anche nel turno della mattina, quello dedicato di fatto ai rookie (dieci in pista, ndr), ma è troppo poco per capire il reale valore delle forze in pista in questo ultimo fine settimana prima del rompete le righe.

“E’ stato un venerdì relativamente positivo – ha ammesso Russell. Ci sono stati tanti esordienti nelle Libere 1, quindi non abbiamo un’idea completamente chiara di quale fosse il nostro ritmo, ma Fred ha fatto un buon lavoro per la squadra, ha raccolto dati utili da analizzare. Nella seconda sessione ci sono state delle bandiere rosse che hanno interrotto il lavoro, quindi non siamo riusciti a capire a che punto siamo rispetto gli avversari o quale sia il nostro ritmo reale. C’è tanto da rivedere stanotte, e questo, si spera, potrà metterci in una buona posizione per finire l’ultima gara della stagione alla grande”.