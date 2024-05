Formula 1 | Red Bull, Verstappen a caccia del tris ad Imola

Formula 1 Verstappen GP Imola – Max Verstappen a caccia del “tris” nel prossimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i primati ottenuti nel 2021 e nel 2022, l’olandese intende confermarsi sul tracciato del “Santerno”, dove è riuscito a dettare leggere insieme alla Red Bull nella seconda parentesi del tracciato in Formula 1 aperta nel 2020. Per farlo, però, dovrà vedersela con una McLaren in grande spolvero, soprattutto dopo la splendida vittoria conquistata a Miami da Lando Norris, e con la Ferrari, attesa a risposte importanti dopo il lancio del nuovo pacchetto evolutivo sulla SF-24.

Verstappen punta al tris di vittorie ad Imola

“È sempre una pista iconica su cui correre e siamo entusiasti di tornare dopo la cancellazione dell’anno scorso. Qui abbiamo ottenuto ottimi risultati di squadra ed è sempre interessante correre su un tracciato vecchia scuola come questo, perché è molto tecnico, con combinazioni complesse di curve e zone di frenata. Il team di Milton Keynes e la pista hanno lavorato duramente e io sono tornato in fabbrica questa settimana per lavorare al simulatore. È bello tornare a correre in Europa, non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il fine settimana“.