F1 | Sauber, in Gran Bretagna il lancio della nuova monoposto

F1 Sauber – In attesa di scoprire la nuova denominazione della squadra, il cui annuncio dovrebbe arrivare il prossimo 10 dicembre, Alessandro Alunni Bravi (Rappresentante del Team) ha confermato che Sauber presenterà la nuova monoposto di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou in Gran Bretagna.

Una scelta singolare, probabilmente dovuta al nuovo sponsor che affiancherà il nome “Sauber” nella dicitura ufficiale della compagine (si parla insistentemente di Stake, già partner del team nel 2023, ma non vanno esclusi colpi di scena dell’ultimo minuto), che di fatto rompe una tradizione che veniva portata avanti da diversi anni a questa parte, ovvero quella della presentazione all’interno del confini elvetici.

Sauber, cambio di rotta nel 2024

La nuova monoposto, ricordiamo, sarà portata in pista da Bottas e Zhou e dovrà offrire dei riscontri totalmente differenti rispetto a quella della scorsa stagione, visto il penultimo posto ottenuto dalla compagine elvetica nel mondiale Costruttori. Un risultato non in linea con le aspettative, soprattutto dopo i tanti investimenti messi sul tavolo tra il 2021 e il 2022, che lo staff diretto da Andreas Seidl – in collaborazione con Alunni Bravi – proverà a lasciarsi alle spalle con una monoposto a detta degli stessi interassati “pronta a rompere gli schemi”.

Le parole di Alunni Bravi

“Credo che sarà una sorpresa e non vediamo l’ora di iniziare la collaborazione con i nostri nuovi partner. Avremo, credo, un approccio nuovo in termini di marketing comunicativo e faremo un lancio della vettura nel Regno Unito”.