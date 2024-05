F1 | Perez ad Imola per riprendere il podio perduto a Miami

F1 Perez GP Imola – Dopo il passo falso di Miami, Sergio Perez vuole tornare a battagliare per il podio nel prossimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il messicano, ancora a caccia della conferma in Red Bull per il 2025, vuole sfruttare i precedenti positivi al “Santerno” per strappare un buon risultato quanto mai utile per muovere le classifiche del mondiale Piloti e Costruttori. Nel 2022, ricordiamo, “Checo” ha ottenuto il secondo gradino del podio alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen.

Perez, obiettivo podio ad Imola

“È bello tornare in Europa e in particolare a Imola, dopo aver perso questa gara la scorsa stagione. Questa pista può offrire condizioni difficili quando si tratta di meteo, il che rende sempre le cose difficili. Può limitare il nostro tempo in pista durante le prove e influire pesantemente sulle qualifiche. Speriamo di avere un weekend asciutto. Le previsioni al momento promettono bene per venerdì e sabato. Questa settimana sono stato in fabbrica per capire come massimizzare la messa a punto e migliorare le prestazioni di Miami. Si tratta di prendere le decisioni giuste durante il fine settimana come squadra e stiamo lavorando insieme per tornare sul podio in Italia”.