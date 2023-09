F1 | Verstappen svetta nel venerdì di libere a Suzuka: gli highlights [VIDEO]

F1 GP Giappone highlights libere – Vi riportiamo gli highlights della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una giornata letteralmente dominata, Max Verstappen è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris, apparsi molto vicini come ritmo soprattutto sul passo gara. Un equilibrio interessante che renderà fondamentale la qualifica di domani.

Carlos Sainz ha chiuso le libere odierne in quarta piazza, seguito a ruota da George Russell, Fernando Alonso e Alexander Albon, tornato in palla dopo il passaggio a vuoto di Singapore. Chiudono la graduatoria della top dieci Oscar Piastri, Sergio Perez e Valtteri Bottas. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere a Suzuka, utile a squadre e piloti per preparare le qualifiche che andranno in scena sempre domani alle 8.00.