Formula 1 | Ferrari, Vasseur: Conosciamo i nostri punti deboli!

Dopo due gare tutt’altro che esaltanti, la Ferrari si prepara al Gran Premio del Belgio, ultimo atto prima della pausa estiva di circa un mese, prima di ritrovarci tutti a Zandvoort. Le gare di Silverstone e Budapest ci hanno consegnato una SF-23 più gentile sulle gomme, ma con un ritmo decisamente più lento delle aspettative e del necessario. A Spa-Francorchamps si deve invertire la rotta per non perdere troppo terreno nella lotta al secondo posto costruttori, al momento occupato da una Mercedes che è sembrata decisamente più in forma della Scuderia di Maranello, al pari della McLaren, in netta e costante ascesa.

“Siamo reduci da due gare nelle quali non siamo stati in grado di concretizzare il potenziale della SF-23 – ha dichiarato Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Il Gran Premio del Belgio, su una delle piste storiche della Formula 1, ci offre l’occasione di riprendere il percorso di miglioramento iniziato in Canada e interrotto recentemente da atteggiamenti troppo prudenti e anche da qualche errore di troppo. Charles e Carlos sono due dei piloti più forti in Formula 1, ma dobbiamo metterli in condizione di sfruttare le loro doti. I valori alle spalle della Red Bull sono incredibilmente ravvicinati, con cinque squadre che a tutte le gare lottano sul filo dei millesimi: da parte nostra dobbiamo curare ogni dettaglio del fine settimana, dalle prove libere del venerdì all’ultimo giro della domenica perché un decimo può valere una o due posizioni. Conosciamo i nostri punti deboli, e i team nostri avversari non stanno a guardare. In Belgio e nel seguito di campionato dobbiamo scendere in pista con la massima concentrazione e anche disposti a osare”.