F1 | Turrini: “Miami sarà l’ultima gara di Sargeant”

Secondo quanto dichiarato dal giornalista italiano e opinionista di Sky, Leo Turrini, il Gran Premio di Miami in programma questo weekend potrebbe essere l’ultima gara di Logan Sargeant. Il pilota americano della Williams infatti, con molta probabilità, sarà sostituito a partire dal Gran Premio di Imola da Kimi Antonelli, fortemente voluto da Toto Wolff. Qualche giorno fa il 17enne ha preso parte ad un test privato al volante della Mercedes 2022, proprio sul tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola.

“Si dice che da Imola Kimi sarà subito in F1”, ha dichiarato Leo Turrini nella sua rubrica sul Quotidiano Nazionale.

Tuttavia, un ostacolo per Antonelli sarà ottenere una super licenza obbligatoria, poiché l’età minima per correre in Formula 1 è stata aumentata a 18 anni, dopo il debutto di Max Verstappen.

“E’ una buona idea metterlo subito in una Williams? Non è esattamente una grande macchina. Spero che Toto Wolff sappia cosa sta facendo”, ha concluso Turrini.

L’ex pilota di F1 Ralf Schumacher pensa prevedibilmente che suo nipote Mick sarebbe un candidato migliore, ma sostiene la decisione di estromettere Sargeant.

“Penso che lui e il team si farebbero un favore se riuscissero a trovare una soluzione. Non capisco la pazienza che hanno avuto con lui. È chiaramente sopraffatto, ha fatto molti errori e il suo linguaggio del corpo dice tutto. Eddie Jordan o Frank Williams non avrebbero mai avuto tanta pazienza”, ha commentato il tedesco a formel1.de.