Formula 1 | GP Belgio, Norris a caccia del terzo podio consecutivo per la McLaren

La McLaren sta certamente vivendo un periodo molto positivo. Dopo i disastri di inizio stagione, con una vettura che era più simile a quella dello scorso anno, gli aggiornamenti importanti portati dall’Austria in poi hanno capovolto la situazione della MCL60, di fatto seconda forza in pista a Silverstone e ai livelli della Mercedes in Ungheria. Lando Norris ha conquistato ben due podi consecutivi, ed è caccia del terzo proprio a Spa-Francorchamps, nell’Università della Formula 1. L’ambizione sarebbe quella del primo posto, mai ottenuto finora per il giovane inglese, ma con questa Red Bull guidata da un super Max Verstappen, è davvero molto difficile.

“Arriviamo da due podi consecutivi ed è bello tornare nel posto che più compete alla McLaren – ha detto Norris. Comunque abbiamo ancora tanto lavoro da fare per mantenerci in queste posizioni costantemente nel corso della stagione. Sono impaziente di tornare a correre a Spa: è una delle mie piste preferite e dovrebbe adattarsi alla nostra monoposto. Certo, può essere impegnativa a seconda delle condizioni meteo, ma faremo del nostro meglio per finire la prima parte del campionato in una buona posizione”.