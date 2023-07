F1 | Alpine, Gasly e Ocon carichi per il weekend a Spa

Dopo pochi giorni dal Gran Premio d’Ungheria, è già tempo di pensare al weekend del Belgio, ultima tappa prima della pausa estiva. I piloti del team Alpine, Pierre Gasly ed Esteban Ocon sono determinati a lasciarsi il doppio DNF all’Hungaroring e a concludere la prima parte di stagione con un buon risultato.

Esteban Ocon: “È stato molto frustrante per tutta la squadra avere un doppio ritiro domenica, specialmente così presto in gara. Non c’era molto che Pierre o io potessimo fare e non abbiamo altra scelta che andare avanti e concentrarci su questo fine settimana in cui speriamo di riprenderci rapidamente. Nonostante l’impatto significativo dell’incidente di domenica, mi sento bene fisicamente e molto motivato a correre in Belgio. Dato il formato Sprint di questo fine settimana, abbiamo la possibilità di prendere punti sia sabato che domenica, quindi faremo tutto il possibile per massimizzare le nostre opportunità”

Pierre Gasly: “Come squadra, è importante rimanere uniti, tenere la testa bassa e continuare a lavorare sodo per ottenere risultati migliori. Abbiamo un aggiornamento questo fine settimana e speriamo che tutto vada secondo i piani e porti qualche prestazione aggiuntiva alla monoposto, cosa di cui abbiamo bisogno ora. È un altro weekend Sprint, che porta più opportunità di ottenere punti. Punteremo a una solida sessione di prove libere prima di affrontare la qualifica, venerdì sera. Mi sento ancora più determinato a fare un buon risultato, prima della pausa estiva”