F1 | Steiner fa causa alla Haas e non esclude il ritorno

A seguito del licenziamento dal team americano avvenuto agli inizi di quest’anno, Gunther Steiner ha fatto causa alla Haas. Secondo quanto dichiarato dalle fonti, l’altoatesino vuole portare in tribunale il suo ex team per commissioni dovute e non pagate oltre che alla violazione del contratto. Oltre a questo, Steiner sostiene che la Haas stia continuando a vendere merchandising con la sua immagine, senza l’autorizzazione del diretto interessato.

Nel documento presentato dal team legale, si legge che sebbene fosse diritto del team non rinnovare il contratto di lavoro di Steiner, c’è un importo fisso che ritengono gli sia dovuto per il periodo dal 2021 al 2023, come stabilito nel precedente accordo che aveva con la Haas.

In un passaggio della documentazione si legge: “Dopo anni passati ad accettare i benefici della reputazione, dell’esperienza e delle profonde connessioni del signor Steiner all’interno dello sport, la Haas F1 non può negare al signor Steiner i benefici che si è guadagnato”.

Come detto poc’anzi, a favore della causa mossa da Steiner ci sarebbe anche una violazione dei diritti d’autore e d’immagine.

“Haas F1 non ha il diritto di utilizzare il nome e l’immagine del signor Steiner o di sfruttarli in qualsiasi forma di media dopo la cessazione del suo impiego. La squadra non ha risarcito il signor Steiner per l’uso non autorizzato del suo nome, della sua immagine e della sua somiglianza”, si legge ancora nel documento.

Al momento Haas non ha rilasciato dichiarazioni in merito e nel frattempo, Steiner, intervistato dal sito ufficiale della Formula 1, non esclude un ritorno alla gestione di un team:

al sito ufficiale della F1 che non esclude un ritorno alla gestione del team anche se non c’è “alcuna urgenza”.

“Sono sempre aperto a un buon progetto. Che cos’è un buon progetto? Non riesco a definirlo, ma vengono sempre fuori.

Stare in giro mi dà idee. Sono molto fortunato a non essere sotto pressione. E significa che posso godermi molto più tempo con la mia famiglia”.