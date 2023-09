Formula 1 | Ferrari, Vasseur conferma: Sainz e Leclerc liberi di lottare per il podio

In una Monza straordinaria, la Ferrari ha conquistato il terzo posto con Carlos Sainz, il quale si è dovuto sudare per tutti e 51 i giri della gara brianzola un piazzamento sul podio, prima difendendosi da Verstappen, poi da Perez e infine dal compagno di squadra Leclerc, fino a quel momento un po’ “nascosto” nei duelli. Lo spagnolo ha portato a casa il piazzamento numero 14 tra i primi tre con la tuta rossa, il primo quest’anno. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari è intervenuto ai microfoni di Sky subito dopo la gara per raccontare le sue emozioni specialmente nei giri finali, quando i due piloti hanno lottato in maniera molto dura, ma estremamente corretta.

“E’ stata una gara molto divertente – ha ammesso Vasseur. Dobbiamo tenere i lati positivi di questa giornata: è stato un weekend forte sin dalla prima sessione, passando poi per qualifiche e gara, siamo riusciti a lottare con le due Red Bull. Alla fine i nostri due piloti erano nella battaglia per il podio, ho detto loro di non rischiare ma a quel punto la responsabilità era la loro. Il passo di Verstappen e Perez era migliore, forse potevamo tentare di tenere Checo tra Carlos e Charles ma era molto difficile. La differenza era molto meno ampia del solito e questo è un buon segnale per noi. La strategia era piuttosto chiara, provare le due soste ci avrebbe fatto perdere tanto tempo con questo rettilineo molto veloce. E’ da inizio stagione che l’ordine di classifica cambia a seconda della pista, e tra due settimane a Singapore si ripartirà da zero, sarà un’altra sfida”.

“Dobbiamo cogliere tutti gli aspetti positivi: per il team è stato un evento buono e sono contento per i tifosi. Il risultato è dovuto un po’ a tutto: sicuramente siamo ancora in condizioni migliori in queste piste, e forse anche sugli spalti ci hanno spinto, ma sicuramente tra due settimane sarà un’altra storia. Abbiamo compreso meglio la situazione dopo Zandvoort e speriamo di fare un passo avanti anche in quel tipo di circuito. Che Ferrari ci sarà tra un anno a Monza? Non c’è pressione, ma motivazione. In gara tutto è andato bene e voglio ringraziare tutto l’ambiente, perché ci ha dato tanta positività nonostante la stagione complicata, ma apprezzo questa accoglienza e faremo il possibile per tornare in condizioni migliori l’anno prossimo. Con Leclerc e Sainz in lotta nel finale tremavo un pochino al muretto, ma ho apprezzato la loro lotta e spero che anche loro abbiano provato la stessa cosa nei nostri confronti avendoli lasciati battagliare”.