Formula 1 | Ferrari, ufficiale la separazione con Enrico Cardile

La Ferrari ha annunciato con un breve comunicato stampa la fine del rapporto di collaborazione con Enrico Cardile. L’ingegnere toscano, direttore tecnico lato telaio della Scuderia, pare sia in procinto di firmare per l’Aston Martin. L’addio tra le parti era nell’aria da tempo, ma adesso non ci sono più dubbi. La casa di Maranello non ha voluto rilasciare ulteriori dettagli in merito a chi ricoprirà questo ruolo, ma indica come Frederic Vasseur ne sarà il responsabile ad interim nell’immediato.

“La Scuderia Ferrari HP – si legge nella nota – comunica che Enrico Cardile lascia l’azienda e con essa la posizione di Direttore Tecnico Area Chassis. L’ingegnere, in Ferrari da quasi due decenni, ha presentato le sue dimissioni e pertanto, con effetto immediato, l’Area Chassis viene affidata ad interim al team principal, Frederic Vasseur. A Enrico Cardile il ringraziamento da parte di tutta la Scuderia Ferrari HP per i tanti anni di costante impegno”.