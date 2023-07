Formula 1 | Ferrari, Sainz in seconda fila a Spa: qualche errore di troppo in Q3

Carlos Sainz scatterà dalla seconda fila nel Gran Premio del Belgio di domenica. Il pilota della Ferrari si è classificato quinto nelle qualifiche del venerdì di Spa, anticipate ad oggi ricordiamo per via del format della Sprint Race, ma avanzerà di una casella per via della penalità inflitta a Max Verstappen per la sostituzione della scatola del cambio. Lo spagnolo se l’è vista con le condizioni meteo variabili, così come tutti, e dopo aver superato brillantemente Q1 e Q2, nell’ultima sessione ha avuto qualche difficoltà di troppo, non riuscendo a mettere insieme un giro sufficientemente pulito per avvicinarsi quantomeno a Leclerc, in pole position domenica.

“Abbiamo corso in condizioni molto insidiose – ha dichiarato Sainz. Ogni volta che andavamo in pista la situazione era sempre diversa rispetto al run precedente. Sono riuscito a fare dei buoni giri in Q1 e Q2, poi però in Q3 nell’ultimo tentativo non ho fatto tutto benissimo, ho avuto una sbavatura tra curva 8 e 9 e questo mi è costato probabilmente qualche posizione, però nel complesso sono contento di essere arrivato in top ten in queste condizioni difficili, e il quinto posto non è male”.