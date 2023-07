Formula 1 | Vasseur si gode la Ferrari in pole position a Spa

Buon risultato quello della Ferrari nelle qualifiche di Spa. Charles Leclerc ha ottenuto la seconda posizione, distante ben otto decimi da Max Verstappen, ma per via della penalità in griglia del campione della Red Bull, il monegasco partirà dalla pole position nella gara principale di domenica. Il #16 ha compiuto un paio di giri grandiosi, specialmente quello che gli ha permesso di evitare il taglio della Q1, quando era di fatto escluso fino alla bandiera a scacchi. Sainz non ha fatto meglio del quinto posto, ma anche lui avanzerà di una casella e domenica scatterà dalla quarta posizione al fianco di Lewis Hamilton.

“Per quanto riguarda le posizioni è un buon risultato per noi – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a Sky. Un secondo e quinto posto che in realtà sono primo e quarto in griglia per la penalità di Max, e credo che sia stata una sessione molto complicata, perché non avendo di fatto le prove libere era davvero insidioso. Bene per le posizioni, un po’ meno se guardiamo la prestazione di Verstappen, ma vedremo come mai tutto questo distacco, dobbiamo capire stasera. Settimana scorsa ho detto che con un decimo puoi passare dal secondo al quinto posto, significa passare da un ottimo risultato a un disastro per pochi millesimi”.

“Bisogna mantenere la calma e sfruttare al meglio quello che abbiamo, e oggi è stato fatto un buon lavoro, e non era semplice, ringrazio i piloti per questo. Possiamo essere ottimisti per domani, ma basta un piccolo errore e ti ritrovi dietro. La situazione è questa e penso che sia emozionante per tutti gli appassionati. Speriamo di ripeterci domani e partire dalla pole position domenica è certamente una bella sensazione. Dobbiamo essere calmi nelle nostre analisi, domani dobbiamo tornare concentrati, pronti a fare un lavoro ancora migliore”.