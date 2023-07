Formula 1 | Mercedes, Russell: “Deluso perché molto vicino a Leclerc, Sainz e Piastri”

C’è un po’ di delusione nelle parole di George Russell al termine delle qualifiche di Silverstone. Il britannico ha infatti chiuso la sessione in sesta posizione, e l’unica gioia può essere quella di aver concluso davanti al compagno di squadra Hamilton. Ferrari e soprattutto McLaren si sono dimostrate più competitive sul giro secco, ma la W14, in ripresa a quanto pare rispetto alla giornata di ieri può contare al solito su un passo gara importante, fattore chiave ovviamente specialmente in un tracciato impegnativo per le gomme come quello inglese.

“Concentriamoci su noi stessi – ha detto Russell in mixed zone. E’ stata una giornata più promettente, anche se un po’ deludente guardando i tempi, perché eravamo vicinissimi a Charles e Carlos, ma anche a Piastri, però siamo dietro e dobbiamo cercare di passarli domani. Le McLaren hanno fatto un gran lavoro: forse si sono tenuti qualcosa per la gara di casa, non lo so, però complimenti a loro. Domani sarà interessante, perché solitamente perdono delle posizioni la domenica, anche se in Austria sono stati forti tutto il weekend, quindi vedremo, ma spingeremo al massimo. Penalità Verstappen? E’ un pilota esperto e non l’ha fatto di proposito, ma se non c’è una investigazione non credo gli succederà nulla”.