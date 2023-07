Formula 1 | Ferrari, Leclerc quinto nella Sprint e con poco ritmo

Sprint Race non proprio esaltante per Charles Leclerc, quinto a Spa e rimasto un po’ imbottigliato nel traffico non riuscendo però ad avere un ritmo ideale per poter lottare con i piloti davanti. L’alfiere della Ferrari è stato anche penalizzato sia dalla strategia della squadra, la quale ha giustamente premiato Sainz, davanti nel momento della sosta, ma anche nel pit-stop stesso, quando ha dovuto aspettare il transito di tante vetture prima di poter ripartire. Una situazione che non lo ha messo nelle giuste condizioni. Domani sarà un altro discorso, quantomeno è quello che spera, partendo dalla pole position.

“Purtroppo il pit-stop ha complicato tutto – ha detto Leclerc in mixed zone. Già prima, visto che era davanti, Carlos aveva la priorità sulla sosta per andare sulle intermedie, io invece mi sono dovuto adattare alla situazione e quindi fare un giro sulle full wet e non era la cosa ottimale in quel momento, ma non potevamo agire diversamente. Dopodiché sì, ho avuto un problema ancora non chiaro al box, e questo mi ha fatto perdere almeno due o tre posizioni. Non è stata una grande Sprint, non siamo riusciti a massimizzare tutto e dobbiamo lavorare su questo, perché quando non c’è il passo per fare grandi cose, bisogna quantomeno ottimizzare il pacchetto. Domani sarò in pole ma è difficile immaginarsi qualsiasi cosa, perché quando ti aspetti la pioggia è asciutto e viceversa”.