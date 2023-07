F1 | Aston Martin, Fernando Alonso ammette l’errore nella Sprint

Sembra che a Fernando Alonso non piacciano i compleanni, e di certo quello di quest’anno non sarà tra quelli da ricordare. L’asturiano – quarantadue anni oggi – è già stato sfortunato nella Shootout Qualifying: in Q2 non ha ancora segnato un tempo valido, quando la squadra sceglie di richiamare Lance Stroll ai box per tentare un crono con le slick. Il canadese, però, va a muro, decretando la fine della sessione ed impedendo, di fatto, al compagno di squadra di segnare un tempo. Fernando scatta così, nella Sprint Race, dalla quindicesima posizione: rientra ai box al secondo giro per montare le intermedie, ma poi, alla tornata successiva, c’è un impeding con Nico Hulkenberg alla Pouhon, per il quale viene poi chiamato in direzione gara. La AMR23 finisce in ghiaia, e Fernando non può far altro che abbandonare la vettura in ghiaia. Sabato decisamente sfortunato per lo spagnolo, che ci riproverà domani in gara dalla nona casella.

“Sicuramente abbiamo perso dei rischi in qualifica, e già li potevamo considerare la Sprint finita. Solo i primi otto conquistano i punti, se parti dietro non hai praticamente chance, sei fuori dai giochi. Ero molto vicino a Nico, all’entrata della Pouhon; ho perso aderenza, toccando la linea bianca e ho perso la vettura. Cercare di trovare il grip, diverso ad ogni curva, è stato complicato. La pista era scivolosa, ed è stato un mio errore – ha ammesso Alonso – eravamo comunque fuori dai punti, meglio che sia accaduto oggi, piuttosto che domani. Voltiamo pagina”.

Lance Stroll, d’altro canto, riesce a completare la mini gara, tagliando però il traguardo in undicesima posizione.

“E’ stata dura oggi. Con la pioggia c’è davvero poca visibilità e la vettura non aveva ritmo. Non è andata come speravamo, ma il meteo dovrebbe essere più stabile domani. Spingeremo al massimo e vedremo cosa riusciremo a fare”.