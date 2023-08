F1 | Russell non ha dubbi: Verstappen si godrà la solita gita domenicale

Un po’ dal nulla, George Russell ha piazzato la zampata finale nelle qualifiche in Olanda, e domani scatterà dalla terza posizione in griglia di partenza. Giro sicuramente importante per l’inglese della Mercedes, il quale punta sul ritmo gara della W14 per lottare in zona podio e avere la meglio di Norris e Albon, molto agguerriti in questo fine settimana. Inutile a quanto pare pensare a Verstappen, visto che molto probabilmente anche domani non avrà troppi problemi a partire e salutare tutta la compagnia dopo una manciata di curve.

“Sessione fantastica, sono felice di essere in terza posizione – ha dichiarato Russell. Le qualifiche sono un punto di forza sin da inizio stagione, ma ultimamente sono andate peggio del previsto, quindi è bello tornare là dove conta con la possibilità di lottare per il podio domani. L’ultimo giro è andato bene: sappiamo che facciamo fatica a scaldare le gomme quando la pista è bagnata o nel passaggio alle slick, ma questo si trasforma in un nostro punto di forza in gara. Sono sicuro che Max si godrà la sua consueta gita domenicale, ma spero di poter lottare con Lando, Alex e gli altri”.