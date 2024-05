Formula 1 | GP Imola, le Ferrari all’attacco dalla seconda fila

In casa Ferrari si aspettavano qualcosa in più dalle qualifiche di Imola, invece il solito Max Verstappen ha conquistato l’ottava pole position consecutiva, la settima su altrettante gare sin qui disputate nel 2024. Il campione olandese è tallonato dalle McLaren di Piastri e Norris, ma l’australiano ha subito una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza per aver fatto impeding nei confronti di Magnussen in Q1, e questo agevola Leclerc e Sainz, i quali avanzano, occupando entrambi la seconda fila alle spalle dei due amici. Sarà una gara d’attacco quella dei due vestiti di rosso, sperando di far contenti i tifosi accorsi numerosi all’Autodromo, ma che ieri sono rimasti comprensibilmente delusi dopo le premesse delle prove libere.

Ferrari, le parole di Leclerc dopo le qualifiche

“Oggi non abbiamo centrato il nostro obiettivo e ora dobbiamo concentrarci su dove guadagnare a livello tecnico per essere più veloci nelle prossime gare, dato che da alcuni GP sappiamo di dover migliorare nel primo settore.

Fino a stamattina I nostri concorrenti non avevano mostrato tutto il loro potenziale, e da ieri a oggi hanno migliorato più di noi. Il nostro nuovo pacchetto aerodinamico ha fornito i risultati che ci aspettavamo ma serviranno alcune sessioni in pista per identificare come estrarne il massimo potenziale. Finora quest’anno il ritmo gara è stato un’ottima arma per noi. Domani faremo tutto per rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Ferrari, Sainz commenta così le qualifiche a Imola

“Sapevamo che su questa pista al sabato sarebbe stato difficile. Ho faticato ad essere costante con le Soft e non ho disputato la mia miglior qualifica in tutta onestà. Siamo comunque ancora in una posizione buona per combattere e, anche se superare a Imola non è facile, quella di domani può essere una gara con offre tante opportunità che dovremo essere bravi a cogliere restando sempre concentrati. Daremo il massimo fino alla bandiera a scacchi per regalare una grande gara ai nostri tifosi che non smettono mai di supportarci”.